Опубликованы рассекреченные документы о выходе Леонова в открытый космос

55 лет назад, 18 марта 1965 года, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос. К этой дате госкорпорация «Роскосмос» опубликовала ряд рассекреченных документов.

© Роскосмос Старт ракеты-носителя с КК «Восход-2» с космодрома Байконур. Макаров Н. Байконур, 18 марта 1965 г. Кадр из к/ф «Человек вышел в космос», АПН

Среди документов - проспект двухместного космического корабля-спутника «Восход-2», техническое задание на люк-лаз и механизм открытия и закрытия люка-лаза космического корабля «Восход-2», бортовой журнал космического корабля «Восход- 2» и другие материалы.

Кроме того, на сайте «Роскосмоса» можно ознакомиться с редкими фотографиями и аудиоинтервью с Сергеем Королевым, фрагментами аудиозаписи заседания Государственной комиссии по итогам полета КК «Восход-2».

На YouTube-канале госкорпорации опубликованы видеосюжеты о событии.



Космонавт Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября прошлого года в Москве. В последнем интервью телеканалу «Звезда» он рассказал о первом в истории выходе человека в открытый космос и о том, что он чувствовал в тот момент.