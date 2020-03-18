Опубликованы рассекреченные документы о выходе Леонова в открытый космос
55 лет назад, 18 марта 1965 года, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос. К этой дате госкорпорация «Роскосмос» опубликовала ряд рассекреченных документов.
Среди документов - проспект двухместного космического корабля-спутника «Восход-2», техническое задание на люк-лаз и механизм открытия и закрытия люка-лаза космического корабля «Восход-2», бортовой журнал космического корабля «Восход- 2» и другие материалы.
Кроме того, на сайте «Роскосмоса» можно ознакомиться с редкими фотографиями и аудиоинтервью с Сергеем Королевым, фрагментами аудиозаписи заседания Государственной комиссии по итогам полета КК «Восход-2».
На YouTube-канале госкорпорации опубликованы видеосюжеты о событии.
Космонавт Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября прошлого года в Москве. В последнем интервью телеканалу «Звезда» он рассказал о первом в истории выходе человека в открытый космос и о том, что он чувствовал в тот момент.
«Звезды были слева, справа, везде… Корабль с одной стороны, Земля - где-то с другой. Я сразу столкнулся с тем, что корабль не держал стабилизацию. И это было ужасно. Я оттолкнулся, и он стал вращаться. А это значит, что я при фале в пять с половиной метров мог влететь в антенное поле и там же запутаться», - сказал Леонов.