Ракетный комплекс «Бал» впервые покажут на Параде Победы в Москве

Береговой ракетный комплекс «Бал» впервые продемонстрируют в Москве на военном параде, посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Девятого мая в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые примет участие береговой ракетный комплекс "Бал"», - говорится в сообщении.

По брусчатке проедут шесть машин «Бала», включая самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи.

Накануне, 16 марта, сообщалось, что в механизированной колонне по Красной площади пройдут четыре самоходные установки ЗРК «Бук-М3», четыре боевые машины ЗРК «Тор-М2», три зенитно-артиллерийских комплекса «Деривация», четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

Дальность поражения комплекса составляет порядка 120 километров для ракеты Х-35 и 260 километров для ракеты Х-35У соответственно; масса ракеты X-35УЭ - 670 килограммов; масса боевой части - около 140 килограммов; скорость полета - 0,8-0,85 Маха.

Максимальная скорость движения комплекса по шоссе - 60 километров в час, а по бездорожью - 20 километров в час. Запас хода комплекса без дозаправки - 850 километров. Экспортный вариант комплекса носит названия «Бал-Э» и вооружен ракетами Х-35Э/Х-35УЭ.