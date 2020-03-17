Четвертый МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Четвертый экземпляр самолета МС-21-300, собранного на Иркутском авиазаводе, совершил перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М.Громова «Раменское» в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Управляли самолетом заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев и летчик-испытатель 1-го класса Олег Мутовин. Перелет прошел штатно, системы работали без сбоев.

«Одноклассный салон рассчитан на 211 мест. Это - максимально плотный вариант компоновки самолета МС-21-300», - говорится в сообщении ОАК.

В данном самолете установлено 172 пассажирских кресла. Перед проведением сертификационных испытаний пассажирской кабины вместо испытательного оборудования на лайнере установят 39 пассажирских кресел.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Двадцать седьмого декабря гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt&Whitney.