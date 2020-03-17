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Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35

Александр Пешков
14:35 17.03.2020
Причиной роста цены может стать исключение Турции из программы по созданию истребителя F-35.
Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35
© Фото: Master Sgt. Donald Allen, dvidshub.net

Задержка в исключении Турции из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом говорится в годовом отчете за 2019 год американской оборонной корпорации Lockheed Martin ("Локхид Мартин"), являющейся главным разработчиком F-35.  

«Окончательное решение ряда проблем, связанных с замещением турецких комплектующих, может оказать негативное влияние на план поставок F-35, в том числе в 2020 году, в то время как остановка некоторых текущих работ может увеличить стоимость истребителя», - говорится в отчете.      

При этом в Lockheed сообщили, что сотрудничество с Турцией «по ряду вопросов» продолжается.

Раскол в отношения США и Турции внесли поставки в страну ЗРК С-400 из России. Вашингтон приостановил участие Анкары в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозил дальнейшими санкциями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги. Он также подчеркнул, что Турция способна найти замену американским самолетам или наладить собственное производство.

Ранее появлялась информация о том, что Турция может рассмотреть вопрос о поставках российских истребителей Cу-35. Кроме того, в ходе авиасалона МАКС-2019 президенту Турции был представлен российский истребитель пятого поколения.

Стоит также отметить, что на прошедшем недавно во Франции салоне-биеннале авиакосмической техники Ле-Бурже турецкая авиастроительная корпорация TAI (Turkish Aerospace Industries) продемонстрировала полноразмерный макет истребителя пятого поколения, получившего условное пока название TF-X (Turkish Fighter, соответственно, литера X означает по-английски «экспериментальный»).

Американский истребитель является одним из самых дорогих боевых самолетов в мире. Стоимость программы разработки превысила 55 миллиардов долларов, а цена единицы F-35A на 2019 год составила порядка 80 миллионов долларов. 

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