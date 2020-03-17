В Жуковском подготовили к испытаниям усовершенствованное «Летающее крыло»

Специалисты ЦАГИ подготовили к испытаниям усовершенствованную аэродинамическую модель самолета в схеме «Летающее крыло». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

«Летающим крылом» (ЛК) называют схему компоновки самолета, при которой крыло и фюзеляж представляют собой единую аэродинамическую поверхность. В сообщении говорится, что исследования по формированию облика пассажирского лайнера ведутся несколько лет. Ранее в аэродинамических трубах ЦАГИ прошли испытания специальной тематической модели с различными вариантами расположения двигателей и геометрии хвостового оперения.

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«Проведенные эксперименты показали неблагоприятную интерференцию при верхнем расположении мотогондол двигателей», - указывается в сообщении.

Затем ученые продолжили работы по оптимизации аэродинамической компоновки летательного аппарата и устранению неблагоприятных эффектов от взаимодействия мотогондол, пилонов и крыла.

«В новой конфигурации явно выделен фюзеляж, что позволяет увеличить пассажировместимость и благоприятно влияет на аэродинамическую интерференцию c двигателями на верхней поверхности центроплана», — рассказал начальник отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ» Иван Чернышев.

Специалисты опытного производства института воплотили перспективную компоновку в металле - стали и алюминиевых сплавах. Модель имеет длину более метра и размах крыла - 1,8 метра. Конструкция изделия монолитная, представляет собой массивный центроплан с пристыкованными к нему консолями крыла и V-образным двухкилевым хвостовым оперением.