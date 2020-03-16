Индия собирается купить 400 танков Т-90С

Индия приняла решение купить еще 400 российских танков Т-90С, которые производятся в стране по лицензии. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Приняли решение индийские вооруженные силы об увеличении закупки танков Т-90С, которые они производят по лицензии, а мы в прошлом году подписали лицензионное соглашение дополнительное на продление лицензии до 2028 года, еще на 400 штук», - сообщил он в эфире «Россия-24».

В начале февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия подписала с Индией контракт на продление программы лицензионного производства Т-90С до 2028 года.

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, это был самым продаваемый в мире основной боевой танк. Стоит на вооружении девяти стран.