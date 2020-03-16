ФСВТС: Россия подписала в прошлом году оружейных контрактов на $17 млрд

Россия в прошлом году заключила контракты на поставку продукции военного назначения на 17 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«У нас в прошлом году только на 17 миллиардов (долларов. - Прим. ред.) подписано», - сказал он в эфире «Россия-24».

По словам Шугаева, Турция впервые вошла в пятерку главных покупателей.

Глава ФСВТС также опроверг сообщения Bloomberg, согласно которым Индонезия под давлением американских властей якобы отказалась от приобретения российских многоцелевых истребителей Су-35.

«Никакого официального отказа нет, никто нам никаких бумаг на этот счет не присылал и устно не сообщал, поэтому я думаю, что это плохо проверенная информация. Надеемся, что этот контракт будет реализован, тем более что Индонезия заинтересована в приобретении этой машины», - добавил Шугаев.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».