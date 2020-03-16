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«Бук-М3» впервые представят на Параде Победы в Москве

Андрей Аркадьев
17:15 16.03.2020
Также в параде примут участие три зенитно-артиллерийских комплекса «Деривация», четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.
«Бук-М3» впервые представят на Параде Победы в Москве
© Фото: Минобороны России

Новейший комплекс противовоздушной обороны средней дальности «Бук-М3» и зенитная ракетная система С-300В4 будут впервые представлены на военном параде 9 Мая в Москве. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4 и зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" среднего действия войсковой ПВО впервые примут участие в военном параде на Красной площади. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия будет представлен современными боевыми машинами "Тор-М2"», - говорится в сообщении.

Также на параде в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО».

В механизированной колонне по Красной площади пройдут четыре самоходные установки ЗРК «Бук-М3», четыре боевые машины ЗРК «Тор-М2», три зенитно-артиллерийских комплекса «Деривация», четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.

ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитный ракетный комплекс. Его отличительными особенностями в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, а также улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Зенитная ракетная система С-300В4 - современная высокомобильная система противовоздушной обороны с большим противоракетным потенциалом. Она предназначена для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для защиты войск и важных объектов от самолетов и ракет. Способен стрелять во время движения и вести огонь одновременно по нескольким целям.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, авиации.

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до трех минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд.

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