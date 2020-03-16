Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года

Индия до конца 2024 года получит от РФ все предусмотренные контрактом зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Реализация контракта идет по графику. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года», - приводит «Интерфакс» его слова.

Шугаев также не исключил возможности более ранней поставки систем ПВО по договоренности обеих сторон. По словам главы ФСВТС, локализация производства С-400 в Индии не предусмотрена.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.