Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена

Россия завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева.

«Все поставки были реализованы в феврале, сегодня завершаем исполнение своих контрактных обязательств. Хотя, честно говоря, противодействие было очень сильным - выкручивали руки сербам все, и американцы прежде всего», - заявил Шугаев.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.