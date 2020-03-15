Командир АПЛ «Тверь» рассказал о противодиверсионном гранатомете «Непрядва»

Съемочной группе «Военной приемки» в новом выпуске, посвященном пункту базирования подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке, рассказали о гранатомете ДП-64, который создан специально для борьбы с диверсантами.

«Применение гранатомета возможно на дистанции до 400 метров. Используются две гранаты, причем как боевые, так и сигнальные. То есть, с обозначением места нахождения диверсанта и сосредоточения по нему огня», - рассказал командир атомного подводного крейсера «Тверь».

Он также подчеркнул, что на борту атомного подводного крейсера также находятся переносные зенитные ракетные комплексы для отражения воздушных атак.

«Осиное гнездо» - так по НАТОвской классификации называется пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке. Эта российская военно-морская база – ближе других расположена к территории США. Именно из этой точки Тихого океана уходят на боевое дежурство российские атомные подводные крейсеры с ядерными ракетами на борту. Вместе с тем, это - одно из самых суровых мест службы подводников на планете: большую часть года бухта Крашенинникова, где базируются подлодки, скована льдами.