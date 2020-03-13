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В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300

Андрей Аркадьев
17:46 13.03.2020
Работы ведутся на ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
© Фото: ОАК

Сборка агрегатов для серийного пассажирского самолета Ил-114-300 вошла в активную фазу. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

© ОАК

В настоящее время специалисты ведут сборку хвостового оперения – киля, стабилизаторов, руля направления и рулей высоты. Также в этом месяце запланирована закладка нижних панелей и переднего лонжерона в стапель общей сборки консолей крыла. Сборка заднего лонжерона подходит к завершению, добавили в пресс-службе ОАК.

© ОАК

В феврале сообщалось, что АО «РСК "МиГ"» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. Сообщалось о планах изготовить семь отсеков фюзеляжа.

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета на РСК «МиГ» совместно с ПАО «ВАСО».

В прошлом году в интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет построенной в России машины пройдет в 2020 году.

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