Расчет комплекса С-300 «Фаворит» в деле: кадры учений под Ростовом

Телеканал «Звезда» публикует кадры учений расчетов комплексов С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь» в Ростовской области.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около пяти минут. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

В сентябре текущего года министром обороны РФ Сергеем Шойгу было объявлено, что Россия начинает поставки в Сирию систем С-300, что стало ответной мера России на действия Израиля, из-за которых в Сирии был сбит самолет Ил-20.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.