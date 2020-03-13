Торпедный катер Г-5: стремительный удар

Катер разработан в 1930-х годах в Центральном аэрогидродинамическом институте под руководством авиаконструктора Андрея Туполева.

Основное предназначение - атака военных кораблей и транспортных судов противника.

Максимальная скорость катера достигала 53 узлов, или 98 км/ч, что делало катера сложной мишенью как для корабельной артиллерии, так и для авиации противника. Эти катера сыграли огромную роль в победе на всех советских флотах.

Интересные факты

Во время Великой Отечественной войны торпедные катера выполняли несвойственные для них функции: перевозили десант, атаковали прибрежные сооружения, ставили мины, сопровождали конвои.



Катера уклонялись от встречного огня, используя особый маневр, который получил название «противоартиллерийский зигзаг».



Г-5 имели и серьезные недостатки. Во-первых, они имели малую мореходность (до 3 баллов), при этом выпуск торпед гарантировался при волнении не выше одного балла. При самом незначительном волнении катера Г-5 заливались водой, которая забрызгивалась в очень низкую, открытую сверху ходовую рубку.

Из-за изогнутой конструкции палубы десантников приходилось сажать в желоба торпедных аппаратов, катер не был способен перевозить серьезные грузы.

Из более 500 моряков, воевавших в годы Великой Отечественной войны и удостоенных звания Героя Советского Союза, более 100 воевали именно на торпедных катерах.



Характеристики



Длина - 19,0 м, ширина - 3,3 м, два двигателя ГАМ-34 по 850 л. с., вооружение - два 7,62-мм пулемета ДА или два 12,7-мм ДШК, два 533-мм кормовых торпедных аппарата.