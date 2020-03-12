Диверсификацию ОПК обсудят на форуме «Армия-2020»

Диверсификацию российской оборонной промышленности обсудят на форуме «Армия-2020». Об этом сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«В рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" состоится конгресс, на котором обсудят диверсификацию ОПК России», - сказал он.

Конгресс проводится для стимулирования инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

«Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения», - добавил генерал.

Форум «Армия-2020» с 2015 года проводится в парке «Патриот» подмосковной Кубинке с 2015 года. В этом году военно-техническая выставка года состоится 23 по 29 августа. Армия 2020 — площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и компаниями. Согласно плану работы форума 23 августа запланировано его открытие и официальная часть, 24 по 26 августа - проведение научно-деловой программы, с 27 по 29 августа посетить форум может любой желающий.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в этом году планируется впервые провести военно-технический форум одновременно с Армейскими международными играми-2020. По словам главы ведомства, это позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч.