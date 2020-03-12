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Более 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия», несмотря на коронавирус

Андрей Аркадьев
16:23 12.03.2020
Делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Пакистана, Индии и Ирана подтвердили свое участие в форуме.
Более 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия», несмотря на коронавирус
© Фото: Минобороны России

Свыше 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств приглашены на военно-технический форум «Армия-2020», сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества», - сказал начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Форум «Армия» пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ «Патриот» 23-29 августа.

Накануне Минобороны РФ сообщило о переносе на 2021 год из-за коронавируса московской конференции по международной безопасности. Конференция была запланирована на апрель.

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