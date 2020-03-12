Китай и еще шесть стран подтвердили участие на форуме «Армия-2020»

Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран подтвердили свое участие в шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«На международный военно-технический форум "Армия-2020" ожидается увеличение числа иностранных экспозиций, а также выставочных стендов иностранных предприятий. На форум приглашено более 130 официальных делегаций оборонных ведомств иностранных государств», - заявил он.

Само мероприятие с 2015 года проводится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. В этом году оно пройдет с 23 по 29 августа. Гончаров отметил, что за прошедшие годы число участников форума возросло в полтора раза, число зарубежных делегаций - более чем в два раза, число экспонатов в три с половиной раза, число научно-деловых мероприятий - в двое, а число посетителей форума выросло в шесть раз.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году планируется впервые провести военно-технический форум одновременно с Армейскими международными играми-2020. По словам главы ведомства, это позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч.