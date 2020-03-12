Минобороны досрочно получило первый в 2020 году комплект С-400 «Триумф»

Министерство обороны РФ досрочно получило первый в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».

«Концерн ВКО "Алмаз - Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"», - говорится в сообщении.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.