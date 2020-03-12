Корвет «Ретивый» спустили на воду в Петербурге

Корвет «Ретивый» проекта 20380 спустили а воду на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

«Подписанные с «Северной верфью» контракт обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие десять лет. В ближайшее время мы планируем закладку дополнительных фрегатов», - сказал на торжественной церемонии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В свою очередь главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов отметил, что корабли данного проекта хорошо зарекомендовали себя на флоте.

Корветы проекта 20380 должны стать основой ВМФ России в ближней морской зоне. На август 2019 года в боевом составе ВМФ России находятся 6 кораблей проекта — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.