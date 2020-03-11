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В России возобновят выпуск агрегатов для обновленных «Белых лебедей»

Андрей Аркадьев
18:02 11.03.2020
ТНУК работает от маршевого двигателя НК-32 либо от вспомогательной силовой установки ТА-12А.
В России возобновят выпуск агрегатов для обновленных «Белых лебедей»
© Фото: Минобороны России

Уфимское предприятие холдинга «Технодинамика» (входит в «Ростех») собирается возобновить производство турбонасосных установок (ТНУК ) для глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь». Об этом в среду сообщили «Звезде» в пресс-службе «Технодинамики».

«Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ "Кристалл" идет подготовка к поставкам серийной партии установок», - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Турбонасосные установки производились на предприятии в 1985 году, затем их выпуск был остановлен. Новые изделия предназначены для питания гидросистем самолетов не только на аварийных режимах, но и при наземном обслуживании. Их отличают плунжерные насосы высокого давления НП109-А, производство которых по программе импортозамещения стартовало только в прошлом году.

ТНУК работает от маршевого двигателя НК-32 либо от вспомогательной силовой установки ТА-12А. В систему под давлением подается воздух, который раскручивает турбину изделия, затем крутящий момент передается на редуктор, который вращает плунжерный насос, создающий давление в гидравлической системе летательного аппарата до 290 кг/см².

В начале февраля Минобороны России опубликовало видеозапись первого полета модернизированного Ту-160М, который состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Испытательный полет проходил на высоте 1 500 метров и продлился 34 минуты.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации получат модернизированные бомбардировщики в 2021 году. Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Подробнее о самолете можно узнать из раздела «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».

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