Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море

Спасательное судно «Коммуна» и обираемый подводный аппарат АС-28 вышли на учения в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В учениях, которые продлятся несколько дней, также задействованы водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.

Расчет АС-28 выполнит погружения на глубину от 10 до 40 метров. Затем военные проверят связь из подводного положения и алгоритм действий при погружении и всплытии с грунта.

Специалисты спасательного судна «Коммуна», в свою очередь, обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

Спасатель подводных лодок «Коммуна» (до 1922 года - «Волхов») был построен еще во времена Российской империи на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. Адаптированный под базирование обитаемых спасательных аппаратов, он является старейшим действующим судном Военно-морского флота России.