Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве

Танки Т-90М «Прорыв» представят 9 Мая на Параде Победы в Москве. Об этом сообщили «Звезде» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В День Победы по Красной площади проедут пять типов танков, добавили в Минобороны.

«Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85. Современную линейку танков представят образцы: Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", которые впервые пройдут парадном строю механизированной колонны», - говорится в сообщении.

Также по брусчатке пройдут танки Т-14 «Армата», добавили в ведомстве. Часть боевых машин и их экипажи уже прибыли в подмосковное Алабино и готовятся принять участие в тренировках.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Предположительно, Т-90М вооружили пушкой 2А82-1М, предназначенной для стрельбы боеприпасами повышенного могущества.

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.