Военный спутник «Меридиан» получил новую защиту от перехвата данных

Специалисты концерна «Автоматика» создали устройство для защиты данных, передаваемых с Земли на космический аппарат «Меридиан», сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Программно-аппаратный комплекс, интегрированный в состав оборудования космического аппарата, обеспечивает шифрование и декодирование данных. Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных.

«Установка такого оборудования на космических аппаратах позволяет надежно защитить данные, передаваемые на "Меридиан" с земли, а также не допустить перехвата управления аппаратом. Разработка является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие "закладок" и иных недокументированных функций», - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Двадцатого февраля военный спутник был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России.

«Союз-2.1а» - трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации - 1а) ракеты-носителя «Союза-У», эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для вывода на орбиту военных и гражданских спутников.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» позволяет выводить космические аппараты на разные типы орбит. Разработчик и производитель - самарский концерн «Прогресс». Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.