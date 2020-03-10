БПК «Адмирал Виноградов» завершил свой визит в Шри-Ланку

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» завершил свой визит в Шри-Ланку и вышел в Индийский океан. Ранее, 7 марта он пришвартовался в порту Коломбо, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В период стоянки корабль пополнил запасы воды и топлива, а моряки отдохнули на берегу и осмотрели местные достопримечательности. Кроме того, командование похода и офицеры походного штаба нанесли визит вежливости в штаб Западного Военно-морского района Военно-морских сил Шри-Ланки, добавил Воскресенский.

«После выхода из порта БПК "Адмирал Виноградов" продолжил выполнение поставленных задач в море», - отметил он.

Адмирал Виноградов - большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер - 572. Назван в честь советского адмирала Николая Виноградова. Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 5 февраля 1986 года, спущен на воду 4 июня 1987 года. Введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1989 года.