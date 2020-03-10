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Истребитель Ла-5: рожденный войной

Александр Пешков
11:19 10.03.2020
Ла-5 мог на равных вести бой с истребителями противника, и появление этих самолетов в 1942 году сильно изменило положение на фронте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» рассказывает о военной технике, которая позволила СССР одержать Победу в Великой Отечественной войне. 

Истребитель Ла-5 - модификация истребителя ЛаГГ-3 с двигателем М-82. Двигатель обладал более высокой мощностью и воздушным охлаждением, что позволило в том числе повысить живучесть машины.

Интересные факты

- К январю 1942 разработка истребителя ЛаГГ была на грани закрытия. Ставка отдавала предпочтение уже налаженному производству Як-7, так что Лавочкину пришлось срочно искать новый двигатель. Борьба шла за сохранение конструкторского бюро;

- Ла-5 совершил первый полет 21 марта 1942 года, за несколько дней до отправки КБ Лавочкина в Тбилиси;

- В ходе испытаний выявился перегрев масла. На устранение дефекта было отведено десять дней. В то время на Горьковском заводе готовились к производству Як-7 и в цехах появились детали для этого самолета. В результате маслорадиатор от машины Яковлева был поставлен на Ла-5;

- На заключительном этапе испытаний требовалось выполнить полеты «на штопор», однако Лавочкин был категорически против этого, потому что на машине не было противоштопорного парашюта. Летчики провели эти полеты вопреки запрету Главного конструктора. Самолет успешно вышел из штопора, испытания были признаны успешными;

- Модификация Ла-5ФН с двигателем АШ-82ФН могла развивать мощность 1 850 лошадиных сил и поддерживать форсированный режим в течение десяти минут. По скорости на малых и средних высотах - основных высотах воздушной войны на Восточном фронте - самолет имел подавляющее преимущество над истребителем Bf.109G-2.

Боевое применение

Первые Ла-5 стали поступать в строевые авиачасти во второй половине 1942 года. Летчики быстро оценили новый самолет как очень хороший, а техники были довольны отсутствием системы водяного охлаждения, которая причиняла много неудобств в полевых условиях.

Боевое крещение Ла-5 получил 14 августа 1942 года в составе 49-го иап 234-й иад 1-й Воздушной армии в районе Ульяново - Сухиничи - Козельск.

В 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника. В полку за это время было сбито пять ЛаГ-5, два не вернулись с боевого задания, четыре потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, один потерпел аварию из-за дефекта мотора, и один из летчиков погиб.

Позже на базе Ла-5 был создан истребитель Ла-7. Кропотливая отработка аэродинамического качества самолета, внимание к мелким деталям позволило увеличить скорость на 200 километров в час. Этот истребитель появился в войсках в 1944 году и признан одним из лучших серийных фронтовых истребителей конца Второй мировой войны.

Характеристики

Максимальная скорость (Ла-5ФН) у земли - 593 км/ч. На высоте - 648 км/ч. Практическая дальность - 1000 км. Двигатель - ПД Швецов AШ-82ФН. Вооружение - две пушки ШВАК с боезапасом по 200 снарядов для каждой, 2х 100-кг бомбы ФАБ-100. Модификации: Ла-5Ф (форсированный), Ла-5ФН (форсированный непосредственного впрыска топлива).

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