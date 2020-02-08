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Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство

Ирина Егорова
08:48 08.02.2020
Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся в 2022 году. 
Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство
© Фото: Минобороны

Новые самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» будут производиться серийно, сообщил разработчик установки гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных.

«Идут госиспытания. Изготовлена опытно-промышленная партия 10 штук. По завершению испытаний начнется серийное производство», - сказал он на оборонной выставке DexExpo 2020 в Индии 7 февраля.

Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» планируется завершить в 2022 году. Ожидается, что новинкой будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.

Гендиректор подтвердил, что данная гаубица будет принята на вооружение, передает «Интерфакс»

«Коалиция-СВ» - новая самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. 

Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы 16 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. По словам, главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова, у гаубицы есть инновационный режим стрельбы - «шквал огня», позволяющий выпускать несколько снарядом из одного орудия под разными углами, которые одновременно достигают цели.

Впервые была представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам превосходит все существующие аналоги.

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