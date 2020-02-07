Мексика задумалась о новых контрактах на поставку вертолетов из России

Российские вооружения хорошо известны и имеют хорошую репутацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Звезды» о месте продукции оборонно-промышленного комплекса РФ на рынке в Латинской Америке.

«Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта продукция поставляется - цена, возможность обслуживания гарантийного. В Мексике наиболее значимым объектом нашего взаимодействия в этой сфере является центр по обслуживанию вертолетов», - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17 были поставлены в свое время в Мексику, в городе Веракрус есть центр, где обслуживаются винтокрылые машины, также есть центра, в котором мексиканские пилоты вертолетов получают необходимую квалификацию.

Кроме того, заявил министр, Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку военных вертолетов.