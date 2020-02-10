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«Бой с тенью»: кадры боевого захода Ми-35П «Феникс»

Александр Пешков
11:34 10.02.2020
Ми-35П - глубокая модификация одного из самых массовых ударных вертолетов в мире Ми-24.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен глубокой модификации одного из самых массовых вертолетов в истории авиации Ми-24. Обновленная версия получила название Ми-35 «Феникс».

Вертолет получил новое вооружение, обзорно-прицельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветную камеру высокого разрешения с лазерным дальномером, подвижную пушку, ракеты «Вихрь» и другие новые элементы.

Машина предназначена для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

На авиасалоне МАКС-2019 начальник регионального отдела ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Титаренко сообщил телеканалу «Звезда», что начались испытания вертолета с подвижной пушкой.

Ми-24 - один из самых массовых ударных вертолетов в мире. По состоянию на 2014 год построено 3500 машин, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. Может нести более 15 видов вооружения на 6 точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах.

В 1978 году советский летчик Гуген Карапетян установил на вертолете абсолютный рекорд скорости – 368 км/ч. Однако в 1986 году англичане на вертолете Westland G-Lynx побили его, достигнув скорости 400 км/ч. Стоит отметить, что рекордный Ми-24 был обычным серийным вертолетом. На нем только сняли вооружение. Английский же Westland G-Lynx представлял собой специально собранный для этого рекорда вертолет.

Ми-35 также является модификацией Ми-24. В отличие от Ми-35П, имеет  неубирающееся шасси, что обеспечивает энергопоглощение при падении. Также имеет укороченное крыло с двумя вместо трех точками подвески вооружений, Х-образный рулевой винт из композитных материалов, новый автомат перекоса несущего винта, высотные турбовальные двигатели ВК-2500-II.

Подробнее о Ми-24 читайте в материале Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда», а о тактике применения ударных вертолетов на сверхмалой высоте - в интервью полковника Эдуарда Марцинкевича.

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