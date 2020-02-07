Борисов прокомментировал решение модернизировать ракетоносцы Ту-160

Модернизация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 - правильное решение Министерства обороны, продлившее самолету жизнь, считает вице-премьер Юрий Борисов.

«Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и Верховного главнокомандующего - продлить жизнь этому самолету», - сказал он.

По словам Борисова, от своего прародителя самолет отличается кардинальным образом. В частности, он получил новую авионику, двигатели, которые имеют на 10% больший ресурс и лучшие характеристики.

«Практически все бортовое радиоэлектронное оборудование на самолете нового поколения», - сказал Борисов.

Накануне, 6 февраля, Минобороны России опубликовало видеозапись первого полета модернизированного Ту-160М, который, по данным пресс-службы «Туполева», состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Испытательный полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации получат модернизированные бомбардировщики в 2021 году.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Подробнее о самолете можно узнать из раздела «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».