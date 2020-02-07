Борисов: системы вооружения Ту-160М превосходят иностранные аналоги

Современные системы вооружения стратегического бомбардировщика Ту-160М по своим качествам превосходят зарубежные аналоги. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

«Что касается современных систем вооружения, то мы впервые за советские и за времена современной России не догоняем основных разработчиков вооружений, а вырвались вперед. И это не наша оценка, а оценка наших вероятных «друзей»», - сказал Борисов.

По его словам, от своего прародителя самолет отличается кардинальным образом. В частности, он получил новую авионику, двигатели, которые имеют на 10% больший ресурс и лучшие характеристики.

«Практически все бортовое радиоэлектронное оборудование на самолете нового поколения», - сказал Борисов.

Второго февраля модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Анри Наскидянца.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.