Борисов посетил дизайн-центр по разработке микроэлектроники в технополисе «Эра»

Дизайн-центр микроэлектроники в технополисе «Эра» посетили вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Они познакомились с передовыми разработками, которыми центр занимается совместно с предприятиями ВПК.

В «Эре» смотрят в будущее - это искусственный интеллект, нейронные сети, радиофотоника, а также микросхемы для спутниковой связи и фазированных антенных решеток радиолокаторов.

Также в технополисе работают над системой распознавания эмоций человека - ее планируют использовать для мониторинга состояния военных, студентов и пассажиров транспорта.