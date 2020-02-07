Шойгу показали устройство, способное находить бомбы по парам взрывчатых веществ

Министру обороны РФ Сергею Шойгу показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ.

Также ему продемонстрировали систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонатором заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Шойгу ознакомился с малогабаритной взрывозажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. По утверждению разработчика, смартфон заряжается за один час.

В лаборатории гидродинамических исследований в присутствии министра проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.