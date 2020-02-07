РФ и Индия исполняют контракт по фрегатам проекта 11356

Контракт по строительству для Индии фрегатов проекта 11356 выполняется. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Контракт подписан в конце 2018 года. Стороны выполняют свои обязательства по нему», - цитирует его «Интерфакс».

Накануне, 6 февраля, в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Индия получит два фрегата проекта 11356 в первом полугодии 2024 года. Еще два корабля будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

Корабли проекта 11356Р/М шифр «Буревестник» (по кодификации НАТО - Krivak V) - серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Предназначены для уничтожения кораблей, подводных лодок и наземных объектов противника, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Характеристики: длина фрегата составляет 124,8 м, ширина - 15,2 м, осадка - 4,2 м; полное водоизмещение 4035 т; скорость полного хода - 30 узлов; дальность плавания - 4 тыс. 850 морских миль (на скорости 14 узлов); автономность плавания - до 30 суток; экипаж - 180 человек.

Вооружение: 8 вертикальных пусковых установок ракетного комплекса «Калибр-НК»; комплексы «Штиль-1» и АК-630М; артиллерийская установка А-190 (калибра 100 мм); торпедные аппараты калибра 533 мм; реактивная бомбометная установка РБУ-6000.

Фрегаты оснащены взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31). В данный момент в составе Черноморского флота три корабля проекта: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».