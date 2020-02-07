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Российско-индийские ракеты BrahMos будут продавать третьим странам

Александр Пешков
10:39 07.02.2020
Существуют варианты ракеты как морского, наземного, так и воздушного базирования.
Российско-индийские ракеты BrahMos будут продавать третьим странам
© Фото: roe. ru

Индия и Россия планируют продавать ракеты BrahMos третьим странам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

«Вопрос поставки ракет BraHmos третьим странам активно прорабатывается», - сказал Михеев.

PJ-10 «BrahMos» - сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК "НПО машиностроения"» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Существуют варианты как морского, наземного, так и воздушного базирования. Отметим, что продажа создаваемых ракет закладывалась в проект изначально.

В феврале текущего года стало известно, что гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут к 2024 году.

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