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Россия может организовать производство ПЗРК «Игла-С» в Индии

Вадим Синицын
09:10 06.02.2020
Предполагается, что соответствующий контракт также будет подписан до конца 2020 года.
Россия может организовать производство ПЗРК «Игла-С» в Индии
© Фото: Минобороны РФ

Контракт на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С» Индии могут подписать до конца текущего года. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, стало известно о планах на совместное производство ПЗРК Россией и Индией на территории последней. Предполагается, что соответствующий контракт также будет подписан до конца 2020 года.

Военно-техническое сотрудничество России и Индии успешно развивается, и страны признают друг друга стратегическими партнерами. Так, за последние годы портфель заказов продукции военного назначения из России превысил 15 миллиардов долларов США.

Ранее стало известно, что Индия продлила контракт на программу лицензионного производства Т-90С до 2028 года, речь идет о 460 боевых машинах. Также индийская сторона получит первую партию российских С-400 до конца следующего года.

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