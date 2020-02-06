Россия не планирует локализовывать производство С-400 в Индии

Россия не планирует и не ведет переговоры о локализации, в том числе частичном, производства зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом «Звезде» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.

«Сейчас речь идет только о прямой поставке, диалога о локализации данных систем мы не ведем. Пока такой дискуссии нет», - сказал Рязанцев.

Ранее стало известно, что Индия получит первую партию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» до конца следующего года. Предполагается, что поставки будут завершены в 2025 году.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.