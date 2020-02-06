Россия готова вести переговоры о локализации производства Су-57 в Индии

Россия готова рассмотреть возможность локализации производства истребителя Су-57 в Индии. Об этом «Звезде» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.

«Мы готовы вести переговоры о локализации в той или иной степени производства этой машины в Индии», - сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Четвертого февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия готова к созданию истребителя пятого поколения вместе с Индией.