Назначен новый гендиректор компании «Сухой»

Генеральным директором ПАО «Компания Сухой» избран Илья Тарасенко, который также является заместителем генерального директора ПАО «ОАК» и генеральным директором АО РСК «МиГ». Об этом говорится в сообщении Объединенной авиационной корпорации.

«Генеральным директором ПАО «Компания Сухой» (входит в ОАК, Госкорпорация Ростех) с 7 февраля 2020 года избран Илья Тарасенко», - говорится в сообщении ОАК.

В сообщении отмечено, что прежний руководитель «Сухого» Игорь Озар покидает компанию. В период его руководства компания заключила и выполняла крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35, завершила первый этап испытаний истребителя пятого поколения Су-57 и подготовила его к серийным поставкам

«Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО «Компания Сухой» и АО РСК «МиГ» Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК», - подчеркнуто в сообщении.

Отметим, что два крупнейших российских разработчика истребителей ПАО «Компания «Сухой» и РСК «Миг» будут объединены в единый дивизион стало известно в 2017 году.

В ОАК уверены, что консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты.