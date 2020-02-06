Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с азербайджанским коллегой взаимодействие на Каспии

«В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе - взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов», - отметили в Минобороны РФ.

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