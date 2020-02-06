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Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году

Андрей Аркадьев
16:01 06.02.2020
Завод по производству автоматов Калашникова открыли в районе города Корва в марте прошлого года.
Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году
© Фото: kalashnikov.media

Производство автоматов АК-203 планируют запустить в Индии в текущем году. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тыс. автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия», - цитирует их ТАСС.

В начале марта 2019 года в Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова. На предприятии планировали изготовить 750 тысяч единиц АК-203 в основном из индийских комплектующих, которые придут на замену винтовок индийского производства INSAS. Производить автоматы АК-203 будут на заводе в районе города Корва.

7,62 мм автомат Калашникова AK-203 имеет складной регулируемый приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель также выполняет фукцию компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия. На ствольной накладке и цевье автомата установлены планки пикатинни.

Общая длина АК-203 - от 890 до 950 мм, длина ствола 415 мм. Емкость магазина - 30 патронов. Прицельная дальность - 800 метров, Темп стрельбы - 700 выстр./мин. Масса - около четырех килограмм. В настоящее время автомат поставляется в российские специальные подразделения.

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