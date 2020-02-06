Армия получит модернизированные ракетоносцы Ту-160М в следующем году

Вооруженные силы Российской Федерации получат модернизированные бомбардировщики в 2021 году. Об этом говорится в сообщении к видео первого полета бомбардировщика под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Анри Наскидянца, опубликованного Министерством обороны РФ.

«В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что полет проходил на высоте 1,5 км и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла.

Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Подробнее о самолете можно узнать из раздела «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».