Испытательный полет новейшего Ту-160М: кадры из Казани
Полет проходил на высоте 1,5 км и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Анри Наскидянца.
В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась его общая эффективность.
В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.