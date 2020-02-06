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Испытательный полет новейшего Ту-160М: кадры из Казани

Александр Пешков
14:41 06.02.2020
Полет проходил на высоте 1,5 км и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Анри Наскидянца.

В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась его общая эффективность.

В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.

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