Подписана дорожная карта по сборке Ка-226Т в Индии

Холдинг «Вертолеты России» и предприятие Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) подписали дорожную карту по локализации производства в Индии вертолета Ка-226Т. Соглашение было достигнуто на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Подписанная сегодня дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта», - сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

Документ определяет этапы и сроки производства винтокрылых машин и его компонентов после подписания соглашения.

В сентябре прошлого года вертолет Ка-226Т для Индии был представлен на набережной острова Русский в рамках Восточного экономического форума. Чуть позже стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация создает двигатель ВК-650В, которым планируется заменить французскую силовую установку на машине.

Ка-226 - российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ Камова. В декабре 2015 года был подписан контракт на поставку 200 Ка-226Т для вооруженных сил Индии. Согласно условиям контракта, Россия должна поставить 40 вертолетов, а остальные 160 единиц будут собраны в Индии.