Определены сроки начала производства комплексов «Флокс», «Дрок» и «Магнолия»

Серийное производство минометов «Дрок» и самоходных орудий «Флокс» и «Магнолия» начнется в 2021 году, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм САО на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия". В этот же период начнется серийное производство данных образцов"», - цитирует пресс-службу ТАСС.

В октябре прошлого года спецпредставитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов рассказал, что контракты на поставку в Вооруженные силы РФ минометов «Дрок» и артиллерийских орудий «Флокс» уже подписаны.

120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Благодаря некоторым особенностям конструкции, такое орудие с нарезным стволом может использоваться в качестве пушки-гаубицы или миномета, также применяться при стрельбе прямой наводкой. «Флокс» может стрелять в трех режимах: миномета, гаубицы и прямой наводкой.

«Дрок» - самоходный миномет на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386. Скорострельность 82-миллиметровой установки достигает 12 выстрелов в минуту. Дальность поражения - 6000 метров. Боекомплект комплекса - 40 мин. Миномет «Дрок» был представлен на форуме «Армия-2019».