Россия планирует открыть в Индии производство гусениц танков Т-72М1

Россия создаст в Индии производство гусеничных лент и других комплектующих для танков Т-72М1 и Т-90С. Соответствующее соглашение было подписано на полях выставки вооружений Defexpo India-2020, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

«"Уралвагонзавод" при активном участии ФСВТС России и Министерства обороны Индии нашел взаимоприемлемые решения, что обеспечило возможность создания на территории Индии совместного предприятия по производству гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С», - говорится в сообщении.

УВЗ также планирует организовать в Индии производство двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. Сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.