Превосходит все аналоги: разработчик рассказал об огневой мощи танка «Армата»

Огневая мощь современного российского танка Т-14 «Армата» превосходит все отечественные и зарубежные аналоги благодаря новой пушке и боеприпасам. Об этом сообщил официальный представитель «Уралвагонзавода» на выставке Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Разработка пушки для танка Т-14 успешно завершена одним из предприятий, входящих в Уралвагонзавод". Новый комплекс "пушка-боеприпас", обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков», - приводит РИА Новости его слова.

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.