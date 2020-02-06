Российские боевые корабли получат комплекс «Деривация-ПВО»

Корабельную версию современного 57-мм комплекса противовоздушной обороны «Деривация-ПВО» получат перспективные корабли ВМФ. Об этом сообщил представитель «Уралвагонзавода» на выставке Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Корабельная версия комплекса "Деривация-ПВО" создается в соответствии с утвержденными Минобороны РФ тактико-техническими требованиями. В настоящий момент ведутся предпроектные работы по размещению 57-мм модуля на перспективные проекты кораблей ВМФ России и модернизации существующих», - приводит РИА Новости его слова.

Накануне, 5 апреля, сообщалось, что поставки в войска первых серийных образцов комплекса «Деривация-ПВО» запланированы на 2022 год.

Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» разработан ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Включает боевую машину на базе шасси от новейшей БМП-3, усиленную блоками динамической защиты, на которую установлен необитаемый автоматический боевой модуль со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Также в комплекс входят транспортно-загрузочная и ремонтная машины и набор боеприпасов.

Оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм, способной уничтожать различные воздушные цели (беспилотники, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, управляемые боеприпасы) на дальности до шести тысяч метров и на высоте до 4,5 тысяч метров. Темп стрельбы достигает 120 выстрелов в минуту, при этом полный боекомплект составляет 148 снарядов. В качестве дополнительного вооружения имеется 7,62-мм пулемет.