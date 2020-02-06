Индия и РФ могут подписать контракт на поставку более 20 истребителей МиГ-29

Индия и Россия могут подписать контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

«С индийской стороной ведутся контрактные переговоры о дополнительной поставке 21 самолета МиГ-29UPG. Рассчитываем подписать соответствующий контракт до конца текущего года», - заявили в ФСВТС РФ на выставке DefExpo-2020.

В сообщении говорится, что речь идет о модификации МиГ-29UPG. Она отличается установкой инерциальной навигационной системы французской фирмы Thales, РЛС управления оружием «Жук-М2Э», оптической системы ОЛС-УЭМ, нашлемной системы целеуказания, обновлением радионавигационных систем, а также новой «стеклянной кабиной» с многофункциональными ЖК-дисплеями. Номенклатура вооружения расширена ракетами Х-29Т/Л, Х-31А/П и Х-35.

В ФСВТС также отметили, что HAL выразила заинтересованность в поставке 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионного производства самолетов в Индии.