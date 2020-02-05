Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Наталья Вальханская
07:00 05.02.2020
Артустановка имеет круговое вращение, дальность стрельбы до 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту.
© Видео: АО «Концерн "Уралвагонзавод"» © Фото: АО «Концерн "Уралвагонзавод"»

На выставке сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo India 2020, проходящей в Лакхнау, впервые был представлен 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль - одна из самых перспективных разработок для российской армии.

«АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"», - рассказали в пресс-службе АО «Концерн "Уралвагонзавод"».

Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Артустановка имеет круговое вращение, дальность стрельбы до 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Размещаемый боезапас составляет 80 унитарных боеприпасов.

«В боекомплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый, что позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземная легкобронированная техника и полевые укрепления», - добавили в пресс-службе.

Вооруженные новым модулем боевые машины способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях. Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа - в роботизированном режиме.

Оснащение вооруженных бронемашин легкой и средней категории модулем АУ-220М позволит существенно повысить их боевые возможности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 05:00
Прямой наводкой из «Мста-Б»: видео учений артиллеристов в Сибири
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата04.02.2020, 19:53
75 лет Ялтинской конференции: рассекреченные документы эпохи представили в Ливадийском дворце
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:57 Спорт
Видео
Стадион «Санкт-Петербург» полностью готов к чемпионату Европы по футболу
07:40 В стране и мире
Видео
Сильные ливни вызвали сход лавины и оползни в Сочи
07:36 В стране и мире
Видео
Боевики атаковали жилые кварталы Алеппо самодельными фугасами
07:36 В стране и мире
Второй самолет ВКС РФ из Уханя вылетел в Тюменскую область после дозаправки
07:10 Армия
Видео
В Амурскую область прибыла Икона Иосифа Волоцкого
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.