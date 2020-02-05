Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

На выставке сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo India 2020, проходящей в Лакхнау, впервые был представлен 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль - одна из самых перспективных разработок для российской армии.

«АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"», - рассказали в пресс-службе АО «Концерн "Уралвагонзавод"».

Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Артустановка имеет круговое вращение, дальность стрельбы до 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Размещаемый боезапас составляет 80 унитарных боеприпасов.

«В боекомплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый, что позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземная легкобронированная техника и полевые укрепления», - добавили в пресс-службе.

Вооруженные новым модулем боевые машины способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях. Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа - в роботизированном режиме.

Оснащение вооруженных бронемашин легкой и средней категории модулем АУ-220М позволит существенно повысить их боевые возможности.