Двигатель бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76

В понедельник, 3 февраля, в Министерстве обороны РФ подписали все контракты, которые необходимы для начала производства нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, в соответствии с утвержденным в 2019 году эскизом. А сегодня замглавы Минобороны Алексей Криворучко во время визита на самарское предприятие ПАО «Кузнецов» сообщил журналистам, что первый образец двигателя для нового бомбардировщика планируют передать на испытания уже в этом году.

Источник «Интерфакса» в то же время сообщил, что согласно контракту испытания двигателя для ПАК ДА будут проходить на тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76.

«Наземные отработки двигателя ПАК ДА на самолете Ил-76 начнутся в конце 2020 года, а завершатся к концу 2021 года. После этого можно будет приступать к полетам», - пишет агентство.

О начале разработки стратегического бомбардировщика ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре 2018 года. Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.